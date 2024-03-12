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Тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о возможной отставке после вылета из азиатской ЛЧ

Тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о возможной отставке после вылета из азиатской ЛЧ
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Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру прокомментировал вылет команды из азиатской Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче команда в серии пенальти уступила «Аль-Айну» (3:2 — основное время, 1:1 — доп. время, 1:4 — серия пенальти).

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 2-й матч
11 марта 2024, понедельник. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 3
1 : 3
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
0:1 Рахими – 28'     0:2 Рахими – 45'     1:2 Гариб – 45+5'     2:2 Еиса – 51'     3:2 Теллес – 72'     3:3 Аль-Шамси – 103'     4:3 Роналду – 118'    
Удаления: Яхья – 98' / нет

«Моя единственная печаль заключается в том, что я не смог отправить болельщиков «Аль-Насра» домой счастливыми. Возможно, мы сможем выиграть Кубок Короля и Суперкубок, но можем и не выиграть.
Хотите знать, хороша моя работа или плоха, спросите о ней игроков. Я не боюсь увольнения. Моё присутствие в команде обусловлено упорной работой, и я здесь не только ради результатов. Мы тренировали пенальти, и игроки несут ответственность за их исполнение», — приводит слова Каштру Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, в серии послематчевых пенальти три футболиста «Аль-Насра» не реализовали свои удары. Единственный гол в серии пенальти за «Аль-Наср» забил Криштиану Роналду.

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