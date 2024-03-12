Тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о возможной отставке после вылета из азиатской ЛЧ

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру прокомментировал вылет команды из азиатской Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче команда в серии пенальти уступила «Аль-Айну» (3:2 — основное время, 1:1 — доп. время, 1:4 — серия пенальти).

«Моя единственная печаль заключается в том, что я не смог отправить болельщиков «Аль-Насра» домой счастливыми. Возможно, мы сможем выиграть Кубок Короля и Суперкубок, но можем и не выиграть.

Хотите знать, хороша моя работа или плоха, спросите о ней игроков. Я не боюсь увольнения. Моё присутствие в команде обусловлено упорной работой, и я здесь не только ради результатов. Мы тренировали пенальти, и игроки несут ответственность за их исполнение», — приводит слова Каштру Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, в серии послематчевых пенальти три футболиста «Аль-Насра» не реализовали свои удары. Единственный гол в серии пенальти за «Аль-Наср» забил Криштиану Роналду.

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