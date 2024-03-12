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В «ПСЖ» рассказали о стратегических планах клуба на будущие годы

В «ПСЖ» рассказали о стратегических планах клуба на будущие годы
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал про стратегию развития команды.

«Мы хотим построить команду, которая действительно сможет играть вместе в течение следующих 6-8 лет.

У нас самая молодая команда среди тех, которые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. У нас самая молодая команда среди топ-10 клубов Европы. Это заставляет нас гордиться», – цитирует слова Аль-Хелаифи издание RMC Sport.

Напомним, «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. В активе команды испанского наставника Луиса Энрике 56 очков за 25 встреч. В следующем матче парижане встретятся с «Ниццей» в четвертьфинале Кубка Франции. Парижане также обеспечили себе участие в 1/4 финала ЛЧ, обыграв в двух матчах «Реал Сосьедад».

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