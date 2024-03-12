В «ПСЖ» высоко оценили работу главного тренера Луиса Энрике

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о работе главного тренера парижской команды Луиса Энрике.

«Мы строим новую команду, это непросто. Игроки не готовы, потому, что мы только собрали их вместе. Я также горжусь нашим тренером, который отлично справляется. Он выполняет потрясающую работу по созданию всего этого. Речь не только о результатах, но и о том, как мы играем, о стратегии, видении.

Я также очень горжусь спортивным директором Луишем Кампушем, который тоже проделывает фантастическую работу. Как и все игроки. Мы очень счастливы», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

«ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. В активе команды испанского наставника Луиса Энрике 56 очков за 25 встреч. В следующем матче парижане встретятся с «Ниццей» в четвертьфинале Кубка Франции.

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции: