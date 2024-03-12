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«Барселона» провела первичные переговоры о трансфере футболиста «МЮ»

«Барселона» провела первичные переговоры о трансфере футболиста «МЮ»
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Спортивный директор Барселоны Деку встретился со спортивным директором «Манчестер Юнайтед» Джоном Мерто, чтобы обсудить возможные трансферы, сообщает Sport.es.

Несмотря на то, что имя нового главного тренера после ухода Хави ещё не известно, руководство «Барселоны» уже планирует усиление команды на следующий сезон.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Одним из обсуждавшихся на встрече футболистов является Мэйсон Гринвуд, который выступает на правах аренды за «Хетафе». Ранее была информация, что 22-летний англичанин не хочет возвращаться в «МЮ».

В январе позапрошлого года Гринвуд был обвинен в попытке изнасилования и отстранён. В феврале 2023-го полиция прекратила уголовное производство в отношении игрока. Его контракт истекает в 2025 году, поэтому «Барселона» сможет получить его по заниженной цене.

В этом сезоне Гринвуд сыграл 26 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

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