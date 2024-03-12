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Исаенко: после начала событий на Украине тренер догадывался, что легионеры могут уйти

Исаенко: после начала событий на Украине тренер догадывался, что легионеры могут уйти
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Бывший футболист «Краснодара» Олег Исаенко рассказал, что изменилось в работе тренера чёрно-зелёных Александра Сторожука после перевода из «Краснодара-2».

«Тренер вёл себя хладнокровно. После начала событий на Украине он догадывался, что легионеры могут уйти, и поэтому был спокоен. Глобальных изменений в работе не произошло. Он остался столь же строгим и требовательным. Но стал менее агрессивным и более спокойным, потому что в его распоряжении появилось больше классных футболистов», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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