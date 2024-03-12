Воспитанник «Краснодара» Олег Исаенко: вернусь в РПЛ и добьюсь многих высот

Футболист «Химок» Олег Исаенко рассказал, как воспринял перевод из основы «Краснодара» обратно в «Краснодар-2».

«Сперва было непросто. Только спустя время принял это. Я знал, что за счёт практики останусь на плаву и рано или поздно вернусь в РПЛ, добьюсь многих высот», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.