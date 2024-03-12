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Воспитанник «Краснодара» ответил, меняет ли Галицкий позиции на поле игрокам клуба

Воспитанник «Краснодара» ответил, меняет ли Галицкий позиции на поле игрокам клуба
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Воспитанник «Краснодара», а ныне футболист «Химок» Олег Исаенко ответил на вопрос, меняет ли владелец кубанского клуба Сергей Галицкий позиции на поле игрокам команды.

«Меня успели перевести с фланга нападения в оборону ещё в «Балтике», когда мне было 14 лет. Так что Сергея Николаевича опередили (улыбается). В дубле «Краснодара» было много таких примеров. Но Галицкий мог только подсказывать, а решение всё равно оставалось за тренерами», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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