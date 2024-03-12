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Воспитанник «Краснодара» — о реакции на болезнь Галицкого: никто не унывал

Воспитанник «Краснодара» — о реакции на болезнь Галицкого: никто не унывал
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Футболист «Химок» Олег Исаенко рассказал, как в «Краснодаре» отреагировали на тяжёлый диагноз владельца клуба Сергея Галицкого.

«Все безумно расстроились и захотели побеждать ещё сильнее, чтобы его поддержать. Но всё равно никто не унывал. Футболисты верили, что он справится», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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