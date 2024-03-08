Гвардиола: слова Трента о трофеях «Сити»? Надеюсь, он поскорее вернётся на поле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сказанные ранее слова правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда о том, что трофеи, выигранные мерсисайдцами, являются более ценными, чем титулы, завоёванные «горожанами», ввиду разных финансовых возможностей клуба.

«Слова Трента? Я желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Я бы ответил на эти слова, но зачем? Честно. Но мы имеем то, что имеем. Думаете, мы будем ссориться из-за того, что Эрлинг [Холанд] и Рубен [Диаш] что-то ответили на это? Мы просто пытаемся делать нашу работу качественно на протяжении многих лет», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и защитник Рубен Диаш также ответили на слова игрока «Ливерпуля».

На текущий момент Александер-Арнольд проходит процесс реабилитации после травмы колена.