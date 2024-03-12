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Форвард «Торпедо» Гонгадзе рассказал, какой футбол пропагандирует Кононов

Форвард «Торпедо» Гонгадзе рассказал, какой футбол пропагандирует Кононов
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Нападающий московского «Торпедо» Георгий Гонгадзе рассказал о том, какой футбол пропагандирует главный тренер автозаводцев Олег Кононов.

«Главный тренер индивидуален. Олег Кононов пропагандирует свой футбол: больше в атаку, больше агрессии. Мы стараемся это показывать», — сказал Гонгадзе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера 17 января. Ранее команду возглавлял Артём Горлов.

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. Лидируют в чемпионате подмосковные «Химки», в активе которых 42 очка. В 23-м туре «Торпедо» на выезде встретится со «СКА-Хабаровск». Встреча состоится 18 марта, начало в 18:00 мск.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2023/2024
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