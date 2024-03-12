Стало известно, какие футболисты примут участие в матче с лыжниками и биатлонистами

Комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов рассказал о дате проведения матча команды российских лыжников и биатлонистов с командой бывших футболистов, а также назвал фамилии игроков, которые уже подтвердили своё участие. Ранее сообщалось, что встреча пройдёт в формате 5х5.

«Определена дата нашего матча с футболистами — 21 апреля, Москва. Точное место определим позднее. Основные действующие лица подтвердили своё участие. Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Игорь Семшов, Олег Корнаухов, Владислав Радимов, Володя Быстров (тоже скоро согласится). Володька, кстати, единственный, кто не стал сильно издеваться над нашими шансами. Веду переговоры с ещё несколькими исполнителями», — написал Романов в своём телеграм-канале.

Ранее Романов сообщал, что свою готовность принять участие в матче также изъявлял биатлонист Антон Бабиков.