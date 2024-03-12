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Фабио Капелло: Хвича может стать главной угрозой для «Барселоны» в матче с «Наполи»

Фабио Капелло: Хвича может стать главной угрозой для «Барселоны» в матче с «Наполи»
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Бывший тренер «Милана», «Ювентуса», сборных Англии и России Фабио Капелло считает, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может неприятно удивить «Барселону» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, неаполитанцы сыграют с сине-гранатовыми сегодня, 12 марта.

«Вижу, что Квара снова играет на своём уровне. Он может стать угрозой номер один для «Барселоны». Скоростью и интенсивностью он может нанести ущерб. Мне кажется, он хочет стать тем лидером, которым был в прошлом году», — приводит слова Капелло издание Mundo Deportivo.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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