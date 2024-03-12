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Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате обстрела сектора Газа

Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате обстрела сектора Газа
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Бывший игрок сборной Палестины по футболу Мохаммед Баракат погиб в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля, сообщает «Аль-Джазира».

По информации источника, футболист находился в своём доме, который подвергся обстрелу. Баракату было 39 лет. В составе сборной Палестины игрок провёл три матча. Свой последний гол на профессиональном уровне Мохаммед забил в августе 2023-го года.

Напомним, 7 октября 2023 года обострился палестино-израильский конфликт. Ранее за то, чтобы отстранить сборную Израиля по футболу от соревнований из-за операции в секторе Газа, выступили 12 ближневосточных стран: Палестина, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Сирия и Йемен.

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