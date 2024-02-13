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Кайри Ирвинг: необходимо молиться за невинных в Израиле и Палестине

Кайри Ирвинг: необходимо молиться за невинных в Израиле и Палестине
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американец Кайри Ирвинг высказался о военном конфликте Израиля и Палестины.

«Мы должны молиться за всех невинно пострадавших людей во всём мире. Я знаю, вы все видите, что происходит. Необходимо молиться за невинных в Израиле и Палестине», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

В данный момент Кайри Ирвинг выступает за команду «Даллас Маверикс». В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 матчах, набирая в среднем за игру 25,2 очка, совершая 5,1 подбора и отдавая 5,4 результативной передачи.

«Даллас Маверикс» находится на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА. Команда одержала 31 победу и потерпела 23 поражения после 54 проведённых игр.

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