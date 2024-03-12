Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт приступил к тренировкам в общей группе

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт, не игравший с ноября прошлого года из-за травмы, возобновил тренировки в общей группе команды Эрика тен Хага, сообщает пресс-служба манкунианского клуба.

Напомним, Маунт получил повреждение в конце ноября минувшего года. СМИ сообщали, что футболист травмировал икроножную мышцу, однако официального подтверждения этой информации не было.

В нынешнем сезоне 25-летний Мэйсон принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.