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Осинькин: к матчу с «Зенитом» большая часть травмированных должна быть в строю

Осинькин: к матчу с «Зенитом» большая часть травмированных должна быть в строю
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что большая часть травмированных игроков самарской команды должна вернуться в строй к матчу 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Солдатенков на этой неделе вернётся в общую группу. У Гарре динамика нормальная. В ближайших играх, надеемся, они вернутся. У Рассказова была небольшая травма, его не успели до конца восстановить. Но он пропустил пару тренировок, поэтому соберёмся — будет в общей группе. Так что до конца перерыва на матчи сборных большая часть травмированных должна быть в строю», — приводит слова Осинькина издание «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона «Крылья Советов» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Зенитом» на домашней арене. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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