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Игорь Осинькин: игры с «Ростовом» и ЦСКА не были для нас провальными

Игорь Осинькин: игры с «Ростовом» и ЦСКА не были для нас провальными
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о причинах поражений в первых двух матчах команды после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы проиграли две игры очень крепким и хорошо организованным командам. «Ростов» на своём стадионе — серьёзная сила. После матча с нами он это ещё раз показал в игре с «Краснодаром». Поэтому неправильно говорить, что у нас был провал. По ЦСКА можно что угодно говорить, но иногда стандартные положения выходят за скобку. Нам не хватило больших футболистов, умеющих дать достойный ответ игрокам ЦСКА. Но это ни в коем случае не проваленная игра, это матч против достойной команды», — приводит слова Осинькина издание «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Зенитом» на домашней арене. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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