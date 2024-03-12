Воспитанник «Зенита» Васильев сделал выбор между Халком и Малкомом

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал, за кем из игроков петербуржцев следил в детстве, а также сделал выбор между бразильцами Халком и Малкомом.

«На игре кого из воспитанников «Зенита» рос? Уже не вспомню именно местных. Халка, Витселя — да. Из питерских любимым был Гарик Денисов. Из других русских — Смольников с его работоспособностью. Можно вспомнить Ивановича. Но Халк, думаю, такой один был в России. Его голы — пушка. С центра поля клал!

Халк или Малком? Конечно, Халк. С Малкомом я поработал всего месяца полтора. Да, он топ, конечно. Но, как помню, первые два года он пропустил, по сути — травма ещё мешала. Сейчас год оттарабанил, стал лучшим во всей лиге — и поехал в Саудовскую Аравию», — приводит слова Васильева Sport24.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В 148 матчах за команду из Санкт-Петербурга нападающий забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. В составе сине-бело-голубых бразилец по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В 2016-м «Зенит» продал футболиста в китайский «Шанхай СИПГ» за € 55,8 млн. С февраля 2021-го Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время бразилец провёл в клубе 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 передачи. Вместе с «Зенитом» 27-летний футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, один раз — Кубок и четыре раза — Суперкубок России.