Роман Широков: Абаскаль бегает на бровке больше для телевидения

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о решении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля улететь из Санкт‑Петербурга в Москву перед матчем 19‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0), а также выразил мнение об эмоциональном поведении испанца во время игр.

«Так он и не мог быть на бровке. В раздевалке он всё равно не имел права находиться. Какая разница, где он будет смотреть футбол — на стадионе или дома на базе? Тем более его нахождение на бровке и раньше не влияло особенно.

«Спартак» без Абаскаля очки набирал. Когда идёт матч, футболисты и не слышат тренера, и не видят его. Как можно перекричать десятки тысяч человек. Бегает он на бровке больше для телевидения», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил московский «Спартак» летом 2022 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Базель», «Асколи», «Волос», «Лугано» и многими другими.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).