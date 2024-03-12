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Стала известна сумма, которую «Спартак» заплатит Абаскалю в случае увольнения

Стала известна сумма, которую «Спартак» заплатит Абаскалю в случае увольнения
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Московский «Спартак» заплатит своему главному тренеру Гильермо Абаскалю около € 1,8 млн в случае досрочного расторжения контракта по решению руководства клуба. Об этом сообщает «Спорт-экспресс», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Фигурирует сумма в € 1,8 млн, так как именно столько составляет суммарный размер зарплаты Абаскаля до конца контракта. Соглашение испанского специалиста со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении Абаскаля. Ему на замену рассматриваются сразу несколько кандидатур: Валерий Карпин из «Ростова», Артур Жорже из «Браги», Владимир Ивич из «Краснодара» и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.

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