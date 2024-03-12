«Вы Лигу чемпионов выиграли?» Дьяков о словах Умярова о недонастрое «Спартака» на «Факел»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на слова полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который после проигранного матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) заявил, что одна из причин поражения заключается в недонастрое красно-белых на игру.

«У тебя матч чемпионата России, ты получаешь хорошую зарплату и представляешь «Спартак». Как Умяров мог сказать, что после «Зенита» у них недонастрой? Как он может быть? Вы 30 раз выиграли Лигу чемпионов? Вы должны выходить и играть за «Спартак». Делать так, чтобы команда занимала место как можно выше. Но игра «Спартака» — это ужас.

Ранее в Питере на игре Абаскаля не было. Может, ему лучше матчи из Тарасовки смотреть? Он портит всё, когда сидит на скамейке запасных. Сыграли с «Зенитом» на выезде 0:0, что является хорошим результатом, и потом бездарное поражение «Факелу». Поэтому можно попробовать ради интереса Абаскалю остаться на базе клуба или смотреть матч дома.

У «Факела» борьба за выживание, ничем не удивили, играли так же, как и раньше. У «Факела» класс по сравнению со «Спартаком» другой, но команда играла за счёт дисциплины, характера и бойцовских качеств», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.