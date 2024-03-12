Экс-игрок «Краснодара» — о самой большой дичи в карьере: там не поле, а кочка на кочке

Воспитанник «Краснодара», а ныне футболист подмосковных «Химок» Олег Исаенко рассказал о самом диком случае, который произошёл в его спортивной карьере.

«Когда играл за «Краснодар-3», мы ездили в одну из станиц Краснодарского края. До неё на автобусе добираться буквально часа два. Смотрим, там не поле, а кочка на кочке. Попробовали перед игрой отдать пас, и мяч просто прыг-прыг-прыг. Матч в итоге перенесли на нашу территорию», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года игрок перешёл в «Химки».