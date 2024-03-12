Transfermarkt представил самых дорогих игроков итальянской Серии А

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов итальянской Серии А по итогам промежуточного обновления. Данный список возглавили нападающие Виктор Осимхен («Наполи») и Лаутаро Мартинес («Интер»). Топ-3 замкнул нападающий «Милана» Рафаэл Леау.

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А:

1-2. Виктор Осимхен (€ 110 млн, «Наполи»).

1-2. Лаутаро Мартинес (€ 110 млн, «Интер»).

3. Рафаэл Леау (€ 90 млн, «Милан»).

4. Хвича Кварацхелия (€ 80 млн, «Наполи»).

5. Николо Барелла (€ 75 млн, «Интер»).

6. Алессандро Бастони (€ 70 млн, «Интер»).

7. Душан Влахович (€ 65 млн, «Ювентус»).

8-10. Маркус Тюрам (€ 60 млн, «Интер»).

8-10. Тео Эрнандес (€ 60 млн, «Милан»).

8-10. Бремер (€ 60 млн, «Ювентус»).