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Игрок сборной Сербии Саша Зделар: уверен, что матч с Россией получится интересным и боевым

Игрок сборной Сербии Саша Зделар: уверен, что матч с Россией получится интересным и боевым
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Полузащитник сборной Сербии и московского ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с российской национальной командой, который состоится 21 марта.

«Это очень хорошо для меня [попадание в заявку]! Я не был в сборной три-четыре года и рад, что смог вернуться. Матч со сборной России — это супер, потому что я буду играть против Облякова, Дивеева, Чалова. Уверен, что сама встреча получится интересной и боевой», — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая.

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