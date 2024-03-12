Агент Чистякова: нет ощущения, что карьера Дмитрия развивается неправильно

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, отреагировал на новость о невызове его клиента на грядущие товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем. Сборная России сыграет с Сербией 21 марта, с Парагваем — 25 марта.

«Как Чистяков отреагировал? Никак не отреагировал, я не общался с ним на эту тему.

Есть ли ощущение, что карьера Дмитрия неправильно развивается? Нет, такого ощущения нет», — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

Напомним, Чистяков является игроком санкт-петербургского «Зенита», в середине января он перешёл в «Сочи» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Чистяков принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.