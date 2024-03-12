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«Лунёв находится в своей лучшей форме». Габулов — о вратарской позиции в сборной

«Лунёв находится в своей лучшей форме». Габулов — о вратарской позиции в сборной
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов оценил вратарскую позицию национальной команды в мартовских товарищеских матчах с Сербией и Парагваем. Напомним, в окончательный список попали следующие футболисты: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунёв («Карабах»), Александр Максименко («Спартак» Москва) и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).

«Я считаю, что вызов этих вратарей объективен. Все голкиперы находятся в наилучшей форме и показывают стабильный футбол.

Кто будет основным вратарём в двух товарищеских матчах? Тренерский штаб неоднократно нам показывал, что Сафонов — безоговорочный номер один в сборной. Другое дело, могут дать сыграть Лунёву. В моём понимании, Андрей сейчас находится в наилучшей форме среди всех вратарей. Не стоит забывать, что он единственный голкипер, который участвует в еврокубках», — приводит слова Габулова Legalbet.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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