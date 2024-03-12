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Европейский союз отказал Суперлиге в регистрации её товарного знака — Sport.es

Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) приняло решение отказать Суперлиге в регистрации её собственного товарного знака. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, теперь данный футбольный проект, разрабатываемый компанией A22 Sports Management, не сможет использовать бренд The Super League на европейском уровне и будет вынужден искать другое название.

Подчёркивается, что Суперлиге не разрешили зарегистрировать свой товарный знак из-за схожести в названии с датским чемпионатом — Superligaen.

В EUIPO заявили, что позволить указанному проекту зарегистрировать товарный знак The Super League, означает в перспективе предоставить ему дополнительные преимущества перед датским чемпионатом с похожим названием.