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ЦСКА — «Ростов»: армейцы открыли счёт на 62-й минуте

ЦСКА — «Ростов»: армейцы открыли счёт на 62-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:15 по московскому времени. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

В первом тайме командам не удалось открыть счёт в матче. Армейцы нанесли три удара в сторону ворот «Ростова», в то время как южане ответили четырьмя выстрелами.

На 63-й минуте ЦСКА вышел вперёд. Голом отметился защитник Илья Агапов, отличившийся с передачи Фёдора Чалова — 1:0.

Напомним, ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе A. «Ростов», в свою очередь, расположился на второй строчке в квартете B, пропустив вперёд только «Локомотив».

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