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Полузащитник «Краснодара» Кастаньо: мне всё ещё нужно адаптироваться к России. Здесь холод

Полузащитник «Краснодара» Кастаньо: мне всё ещё нужно адаптироваться к России. Здесь холод
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Хавбек «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался об адаптации после перехода в российский клуб. Колумбийский футболист посетовал на тяжёлые погодные условия.

«Мой выход на поле зависит от решения главного тренера и тренерского штаба. Мы прошли сборы, но мне ещё нужно адаптироваться после приезда в Россию. Это не моё решение — всё зависит от тренера.

Мне кажется, в России очень холодно, особенно тяжело оставаться размятым на скамейке. Нужно постоянно поддерживать себя в тепле, чтобы потом суметь нормально выйти на поле», — передаёт слова Кастаньо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Кастаньо перешёл в «Краснодар» в январе этого года за € 7,3 млн. До этого полузащитник выступал за колумбийский «Агилас Дорадас» и мексиканский «Крус Асуль». Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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