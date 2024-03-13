Экс-тренер «Спартака» Каррера возглавил «Асколи» — Ди Марцио

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера возглавил итальянский клуб «Асколи». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети Х (ранее Twitter). На данный момент новая команда итальянца располагается на 18-м месте в Серии B.

Каррера находился в статусе свободного агента с 2021 года. Последним клубом 59-летнего специалиста был «Бари». В нём Массимо работал на протяжении двух месяцев. Также с 2019 по 2020 год итальянец возглавлял греческий ПАОК.

Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017. После этого красно-белым больше не удавалось выиграть Российскую Премьер-Лигу.