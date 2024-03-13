Экс-арбитр Иттуральде прокомментировал спорный эпизод с участием Осимхена в матче ЛЧ

Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о падении нигерийского нападающего своей команды Виктора Осимхена в штрафной соперника в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).

«Произошедшее между Осимхеном и Кубарси – это эпизод на усмотрение судьи. Именно он должен решить, достаточно ли этого для назначения пенальти. Это не тот случай, когда VAR явно должен вмешиваться. Если судья в поле решит, что этот контакт не позволил нападающему продолжить игру, то судья должен назначить пенальти. И вы не можете жаловаться на решение, поскольку этот контакт был», – приводит слова Иттуральде AS.

Напомним, на 49-й минуте форвард неаполитанцев Виктор Осимхен упал в штрафной площади соперников, после контакта с защитником «Барселоны» Пау Кубарси, который наступил ему на ногу. Главный судья Данни Маккели не назначил пенальти в этом эпизоде, а VAR не позвал его к монитору для проверки спорной ситуации.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи» завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:1. По сумме двух встреч (4:2) каталонская команда вышла в четвертьфинал турнира.

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