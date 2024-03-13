Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райя: победа по пенальти – это сумасшедший момент, ради которого стоит играть в футбол

Райя: победа по пенальти – это сумасшедший момент, ради которого стоит играть в футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал победу «Арсенала» в серии пенальти в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:0 – 4:2 по пенальти) и выход в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
4 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Троссард – 41'    

«Безусловно, это прекрасное ощущение лично для меня – впервые играть в Лиге чемпионов, но и клуб вышел в четвертьфинал впервые за много лет. С самого начала матча мы играли очень хорошо. Мы доминировали, создавали моменты, но в итоге всё дошло до серии пенальти.

В этом сезоне мы много работали над пенальти, и вся тяжёлая работа с тренером вратарей и командой принесла свои плоды. Это прекрасный момент как для меня лично, так и для команды. Меня разрывает от счастья, так как я отразил два пенальти в плей-офф Лиги чемпионов. Соперник усложнил нам задачу, они играли в свою игру, но мы забили гол, который был нужен, и дело дошло до пенальти – и это был сумасшедший момент, ради которого стоит играть в футбол», – приводит слова Райи BBC.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту» завершился в серии пенальти. В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. Встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2. Канониры вышли в четвертьфинал турнира по итогам двух матчей.

Материалы по теме
Артета прокомментировал выход «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Аарон Рамсдейл ворует ёлочные игрушки с базы «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android