Райя: победа по пенальти – это сумасшедший момент, ради которого стоит играть в футбол

Испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал победу «Арсенала» в серии пенальти в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:0 – 4:2 по пенальти) и выход в четвертьфинал турнира.

«Безусловно, это прекрасное ощущение лично для меня – впервые играть в Лиге чемпионов, но и клуб вышел в четвертьфинал впервые за много лет. С самого начала матча мы играли очень хорошо. Мы доминировали, создавали моменты, но в итоге всё дошло до серии пенальти.

В этом сезоне мы много работали над пенальти, и вся тяжёлая работа с тренером вратарей и командой принесла свои плоды. Это прекрасный момент как для меня лично, так и для команды. Меня разрывает от счастья, так как я отразил два пенальти в плей-офф Лиги чемпионов. Соперник усложнил нам задачу, они играли в свою игру, но мы забили гол, который был нужен, и дело дошло до пенальти – и это был сумасшедший момент, ради которого стоит играть в футбол», – приводит слова Райи BBC.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту» завершился в серии пенальти. В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. Встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2. Канониры вышли в четвертьфинал турнира по итогам двух матчей.

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