В «Арсенале» отрицают оскорбления со стороны Артеты в адрес наставника «Порту» Консейсау

В «Арсенале» отреагировали на заявление главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, в котором сообщалось об оскорблениях со стороны испанского специалиста Микеля Артеты во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, в «Арсенале» отрицают какие-либо оскорбительные высказывания со стороны Артеты в адрес наставника «Порту» Сержиу Консейсау.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту». В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2.