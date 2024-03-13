«Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода». Консейсау – о матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о вылете от лондонского «Арсенала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера, 12 марта, португальский клуб проиграл в ответном матче со счётом 1:0 (4:2 – по пенальти, первая игра 0:1).

«Я горжусь. Мы превосходили соперника в обоих матчах. У нас была пара моментов в дополнительное время против команды, которая много забивает и лидирует в АПЛ. Мы сильно старались, но немного не хватало последнего паса. В противном случае мы бы прошли дальше.

Мы знали, какое давление на нас будет оказывать «Арсенал». Он всегда играет очень агрессивно, и мы были к этому готовы. На таком уровне ошибка обходится дорого.

Игроков нужно поздравить, они отдали все силы. Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода в следующий раунд. Исход противостояния решили детали», – приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

«Арсенал» стал шестой командой вышедшей в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ранее в следующий раунд прошли «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ» и «Барселона».

Материалы по теме В «Арсенале» отрицают оскорбления со стороны Артеты в адрес наставника «Порту» Консейсау

Толпа болельщиков «Интера» пытается пройти на стадион в Порту