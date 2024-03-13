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«Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода». Консейсау – о матче с «Арсеналом»

«Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода». Консейсау – о матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о вылете от лондонского «Арсенала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
4 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Троссард – 41'    

Вчера, 12 марта, португальский клуб проиграл в ответном матче со счётом 1:0 (4:2 – по пенальти, первая игра 0:1).
«Я горжусь. Мы превосходили соперника в обоих матчах. У нас была пара моментов в дополнительное время против команды, которая много забивает и лидирует в АПЛ. Мы сильно старались, но немного не хватало последнего паса. В противном случае мы бы прошли дальше.

Мы знали, какое давление на нас будет оказывать «Арсенал». Он всегда играет очень агрессивно, и мы были к этому готовы. На таком уровне ошибка обходится дорого.

Игроков нужно поздравить, они отдали все силы. Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода в следующий раунд. Исход противостояния решили детали», – приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

«Арсенал» стал шестой командой вышедшей в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ранее в следующий раунд прошли «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ» и «Барселона».

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