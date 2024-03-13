«Без комментариев». Артета — об оскорблении тренера «Порту» Консейсау

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не стал отвечать на обвинения наставника «Порту» Сержиу Консейсау, который сообщил, что испанский специалист оскорбил членов его семьи во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Без комментариев. Большое спасибо», — приводит слова Артеты известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что в лондонском «Арсенале» отрицают оскорбления со стороны Артеты в адрес наставника «Порту» Консейсау. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Порту» в серии пенальти и прошёл в следующую стадию самого престижного еврокубкового турнира. Таким образом, «канониры» сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые с 2010 года.