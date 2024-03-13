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«Без комментариев». Артета — об оскорблении тренера «Порту» Консейсау

«Без комментариев». Артета — об оскорблении тренера «Порту» Консейсау
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не стал отвечать на обвинения наставника «Порту» Сержиу Консейсау, который сообщил, что испанский специалист оскорбил членов его семьи во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Без комментариев. Большое спасибо», — приводит слова Артеты известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что в лондонском «Арсенале» отрицают оскорбления со стороны Артеты в адрес наставника «Порту» Консейсау. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Порту» в серии пенальти и прошёл в следующую стадию самого престижного еврокубкового турнира. Таким образом, «канониры» сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые с 2010 года.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
4 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Троссард – 41'    
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