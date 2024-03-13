Игрок ЦСКА Лукин: Тороп — умничка, рядом с Акинфеевым становится всё лучше и лучше

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался об игре молодого голкипера армейцев Владислава Торопа. Вчера, 12 марта, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА дома обыграл «Ростов» со счётом 2:0. Владислав Тороп провёл на поле весь матч. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

«Что касается разницы игры с Акинфеевым и Торопом, то, конечно, Игорь — легенда ЦСКА. Когда он за спиной, ты чувствуешь уверенность и спокойствие. Но Слава Тороп тренируется с Игорем каждый день и становится всё лучше и лучше. С «Ростовом» сыграл «на ноль» — красавец! Не мне судить, достойный ли он преемник Акинфееву, но Славка большой талант и умничка», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.