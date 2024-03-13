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Игрок «Волгаря» Илья Зуев: сейчас в Европу поехал бы, и плевать на сложности

Игрок «Волгаря» Илья Зуев: сейчас в Европу поехал бы, и плевать на сложности
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Защитник «Волгаря» Илья Зуев признался, что мечтает продолжить карьеру в европейских чемпионатах.

«Поехал бы я в европейский чемпионат? Для этого было бы неплохо знать английский. Жена пыталась научить иностранному языку, я пробовал заниматься с репетитором. Но мне было тяжело. В раннем возрасте вряд ли поехал бы в Европу, а сейчас — да. И плевать на сложности», — рассказал Илья Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Напомним, Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Зуев сыграл два матча и забил одни гол.

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