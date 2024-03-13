Спортдиректор «Барселоны» Деку: мы не хотели, чтобы Хави уходил, но это его решение

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал решение главного тренера сине-гранатовых Хави покинуть каталонский клуб на завершении нынешнего сезона.

«Мы не хотели, чтобы Хави уходил, но я думаю, что нет никакого смысла повторять это раз за разом. Он принял решение, озвучил его публично, и, если что-то изменится, нам придётся об этом поговорить», — приводит слова Деку испанское издание Mundo Deportivo.

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Напомним, ранее Хави заявил об уходе из «Барселоны» по окончании этого сезона. Испанский специалист возглавил сине-гранатовых в 2021 году и привёл команду к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны. После 28 туров Ла Лиги сезона-2023/2024 «Барселона» располагается на третьем месте в таблице, набрав 61 очко.