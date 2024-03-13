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Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в Лиге чемпионов

Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, может ли он остаться в каталонской команде в случае победы в Лиге чемпионов.

«Вы продолжаете спрашивать меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов… Нет, не останусь. Моё будущее не изменится. Мой ответ не изменится. Я уйду в конце сезона. Да, я буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1. По сумме двух встреч «Барселона» выиграла у «Наполи» со счётом 4:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лопес Мартин – 15'     2:0 Канселу – 17'     2:1 Ррахмани – 30'     3:1 Левандовски – 83'    
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