Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, может ли он остаться в каталонской команде в случае победы в Лиге чемпионов.

«Вы продолжаете спрашивать меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов… Нет, не останусь. Моё будущее не изменится. Мой ответ не изменится. Я уйду в конце сезона. Да, я буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1. По сумме двух встреч «Барселона» выиграла у «Наполи» со счётом 4:2.

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