Зырянов рассказал о предложениях от других команд перед возвращением в «Зенит»

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», рассказал, что получал предложения о сотрудничестве от других клубов.

«Я не буду скрывать, у меня было несколько предложений от других команд. И не буду называть даже эти команды, потому что у них уже другие тренеры. Какие-то варианты просто не срослись, потому что там поменялось руководство, некоторые варианты я перестал рассматривать. И решил для себя, что надо взять паузу в тренерской работе, и вот мы переговорились с руководителями «Зенита» и совместно нашли вот такое решение», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, Зырянов выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».