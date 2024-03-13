«Это сыграло с ними злую шутку». Зырянов — о причинах спада «Краснодара»

Российский тренер Константин Зырянов высказался о результатах «Краснодара» после зимней паузы.

«Я думаю, это чисто психологический момент. Команда ушла на перерыв на первом месте, и столько времени они находились практически без сопротивления. Никто их не догонял, они просто тренировались на первом месте. Причём футболисты, иностранцы, русские, ранее они не находились на первом месте, уходя на перерыв. И это сыграло с ними злую шутку», — сказал Зырянов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.