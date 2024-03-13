Игрок «Зенита» Нино назвал трёх лучших защитников в истории футбола

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино ответил на вопрос о трёх лучших защитниках в истории футбола.

«Назову Мальдини. И ещё Беккенбауэра за его футбольную историю. И Тьяго Силву за уровень его игры и за продолжительное время, которое он на этом уровне выступал. Думаю, только самые великие спортсмены способны на такое. Вот эти трое для меня величайшие.

Среди современных футболистов? Так, тут надо хорошенько подумать. Мне очень нравится Милитао из мадридского «Реала». Ван Дейк из «Ливерпуля» тоже есть в этом списке. Высоко ценю его игру. И Рубен Диаш», — сказал Нино в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 26-летний Нино пополнил состав «Зенита» в январе 2024 года. Он подписал контракт на четыре года.