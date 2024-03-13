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«Достоевский — гениальный писатель». Защитник «Зенита» Нино — о любви к русской литературе

«Достоевский — гениальный писатель». Защитник «Зенита» Нино — о любви к русской литературе
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Бразильский защитник «Зенита» Нино рассказал об интересе к русской литературе.

«Я давно познакомился с русской литературой. Уже прочёл несколько книг. И мне они очень понравились. Так что я её большой поклонник. Когда получил предложение от «Зенита», решил, что хочу ещё глубже погрузиться в вашу культуру, потому что она очень богатая.

Помимо чтения, мне ещё нравится классическая музыка. Так что интерес существовал давно. И когда всё совпало и я перешёл в «Зенит», то подумал, что лучше пойму новую страну и её атмосферу, если больше узнаю про её культурные особенности. И делаю это сейчас с огромным удовольствием.

Какие впечатления от «Преступления и наказания»? Хорошие. Мне нравится. Достоевский — гениальный писатель. Люблю его книги. Я читал маленькое произведение Толстого, которое называется «Много ли человеку земли нужно?» Такие вещи всегда заставляют тебя много думать. Думать о том, как человеку относиться к другим людям. Это откликается во мне, совпадает со мной. Люблю эти ощущения», — сказал Нино в интервью клубной пресс-службе.

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