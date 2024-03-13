Владимир Ивич — второй тренер по проценту побед в истории «Краснодара»

Сербский специалист Владимир Ивич стал вторым тренером по проценту побед в матчах РПЛ в истории футбольного клуба «Краснодар» (52%). Только при Олеге Кононове «быки» набрали больше — 53%.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

Сегодня, 13 марта, футбольный клуб «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера команды. Ранее чёрно-зелёных возглавляли такие тренеры, как Александр Сторожук, Виктор Гончаренко, Мурад Мусаев, Игорь Шалимов, Олег Кононов, Славолюб Муслин, Сергей Ташуев, Сергей Вахрушев / Нурбий Хакунов (дуэтом) и Владимир Волчек.