Воспитанник «Зенита» Зуев ответил, почему у Кержакова не складывается тренерская карьера

Защитник «Волгаря» Илья Зуев ответил, почему у Александра Кержакова не складывается тренерская карьера. Напомним, Зуев играл под руководством Кержакова в «Томи».

«Он пока молодой тренер. Не у всех всё получается сразу, результаты ещё придут. Плюс у него уже были успехи. В том же «Нижнем Новгороде», когда он вопреки прогнозам сохранил команду в Премьер-Лиге», — рассказал Илья Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Напомним, Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Зуев сыграл два матча и забил одни гол.