«Волгарь» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся астраханский «Волгарь» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Волгарь»: Смирнов, Шляков, Зуев, Обивалин, Гилязетдинов, Ткачук, Анисимов, Атабаев, Полубояринов, Кротов, Лесников.
«Ахмат»: Опарин, Гандри, Ловат, Челикович, Шатара, Уциев, Камилов, Гбамбле, Олейников, Ильин, Ковачев.
Ранее «Ахмат» занял третье место в группе С, где соперниками были «Зенит», «Балтика» и «Крылья Советов». В 1/8 финала Пути регионов «Волгарь» обыграл «Акрон» со счётом 1:0.
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