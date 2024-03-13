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«Волгарь» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Волгарь» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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В матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся астраханский «Волгарь» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 15:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Перерыв
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Олейников – 28'    

Стартовые составы команд:

«Волгарь»: Смирнов, Шляков, Зуев, Обивалин, Гилязетдинов, Ткачук, Анисимов, Атабаев, Полубояринов, Кротов, Лесников.

«Ахмат»: Опарин, Гандри, Ловат, Челикович, Шатара, Уциев, Камилов, Гбамбле, Олейников, Ильин, Ковачев.

Ранее «Ахмат» занял третье место в группе С, где соперниками были «Зенит», «Балтика» и «Крылья Советов». В 1/8 финала Пути регионов «Волгарь» обыграл «Акрон» со счётом 1:0.

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