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Воспитанник «Зенита» Илья Зуев: в «Спартак» я бы не пошёл

Воспитанник «Зенита» Илья Зуев: в «Спартак» я бы не пошёл
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Воспитанник «Зенита» Илья Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко заявил, что не пошёл бы в «Спартак». Сейчас Зуев выступает за «Волгарь».

— Этой зимой твой одноклубник по «Зениту-2» Максим Карпов попал в неловкую историю и засветился в форме «Спартака-2», хотя раньше говорил: «Уж лучше родиться девушкой, чем играть за «Спартак».
— Он просто оказался заложником ситуации. В «Спартак» же его не звали. Просто так сложилось, что из «Звезды» сделали другую команду и она оказалась «Спартаком-2».

— А сам бы пошёл в «Спартак» при соответствующем варианте?
— Нет, не пошёл бы. Но ярких слов, как Максим, говорить не буду.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс.

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