Денис Давыдов: Ивич в «Спартаке»? Ему пора ехать домой

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов полагает, что красно-белым не стоит пытаться заручиться услугами Владимира Ивича. Напомним, сегодня, 13 марта, стало известно, что сербский специалист покинул «Краснодар».

«Никакого Ивича в «Спартаке» не надо. Эти вещи несовместимы, полная вакханалия в игре с «Химками», полный дисбаланс. Ивичу лучше не оставаться в Москве, а лучше уехать. Пора ехать домой. В «Спартаке» должен быть только российский тренер — Карпин или Черчесов», — приводит слова Давыдова издание «РБ Спорт»

Напомним, Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Сегодня, 13 марта, кубанский клуб сообщил о расставании с сербским специалистом. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.