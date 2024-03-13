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Деменко: Абаскаль уже долго работает со «Спартаком» — видим только проблемы и интриги

Деменко: Абаскаль уже долго работает со «Спартаком» — видим только проблемы и интриги
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Бывший футболист Максим Деменко высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль уже долго работает со «Спартаком», и мы не видим каких-то улучшений, видим только какие-то проблемы и интриги. Другое дело то, что под Абаскаля взяли спортивного директора из Португалии. Но Абаскаль – своеобразный тренер, поэтому для меня неприемлемо, как ведут себя иностранные специалисты в России.

У нас есть свои российские тренеры, которых мы ищем, но не получается. К примеру, есть Семак, который пришёл в «Зенит», и он всё всем доказал. У команды хорошие финансовые условия, но «Спартак» по финансам не хуже. У нас нет еврокубков, ни за что не боремся и варимся в своём соку. Поэтому стоит больше доверять российским специалистам», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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