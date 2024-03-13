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Экс-защитник «Зенита» Зуев рассказал, как ему пришлось сыграть на воротах

Экс-защитник «Зенита» Зуев рассказал, как ему пришлось сыграть на воротах
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Защитник «Волгаря» Илья Зуев, ранее выступавший за «Зенит-2», «Томь» и ряд других клубов, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко рассказал, как ему однажды пришлось встать в ворота.

— В «Томи» у тебя появилось кое-что общее с Андреем Тихоновым и Джоном Терри. Понимаешь, о чём я?
— Нет (улыбается).

— Всем вам по ходу матчей приходилось вставать в ворота. Почему именно ты сделал это в 2020 году, когда вашего вратаря удалили в матче с «Чертаново»?
— У нас остался только один здоровый кипер. Ещё до матча ехали в автобусе и по приколу решали, кто будет его страховать. Я хоть и не был самым высоким, согласился. Даже и не думал, что подстраховка понадобится. Спокойно сидел на скамейке, и тут Денис Вавилин заработал красную.

— Сильно волновался?
— Вообще нет. Пропустил только с пенальти и то его чуть не взял (улыбается). Мог отбить мяч ногой, но зачем-то попытался руками.

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